«Отравители» Скрипалей дали интервью, в котором раскрыли свои личности

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что взяла интервью у Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвинил в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По словам журналистки, «подозреваемые» сами вышли на нее.

«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу. Каминг сун», – написала Симоньян в Telegram.

По ее словам, Боширов и Петров сами связались с ней и сообщили, что хотят побеседовать. «Настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта», – отметила Симоньян.

Обвиненные в покушении россияне не являются публичными людьми и опасаются, что шумиха в прессе может усложнить жизнь их родственников и друзей. Они заявили, что не хотят общаться с другими журналистами, так как знают Симоньян по эфирам, читают в соцсетях и доверяют ей.

В настоящее время интервью с Петровым и Бошировым готовится к выпуску. Главред RT уточняет, что ее собеседники ответили на все вопросы, касающиеся «дела Скрипалей», а также рассказали, чем занимаются и как зарабатывают на жизнь.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери 4 марта. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, и попросил их самих дать комментарий СМИ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.18

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