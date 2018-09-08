The Telegraph нашла женевский след «отравителей» Скрипалей

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые британской полицией в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери, около трех десятков раз летали в Европу, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, перед отравлением Скрипалей особенно частыми были поездки в Женеву. С ноября 2017 по февраль 2018 года они якобы бронировали девять билетов в столицу Швейцарии. При этом россияне посещали город не менее шести раз, проведя в Женеве в целом несколько недель.

По данным источников издания в правительстве Великобритании, установление того, с кем они встречались в Женеве, теперь является «абсолютным ключом к продолжающемуся расследованию». Ранее газета писала, что Петров и Боширов при оформлении британских виз выдавали себя за предпринимателей, занимающихся международной торговлей. По данным издания, их имена являются подставными и были получены в военной разведке.

Ранее New York Times со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц и автора публикаций о работе испанских спецслужб Фернандо Руэда писала, что Сергей Скрипаль сотрудничал с разведслужбами Испании. По данным издания, Скрипаль в течение нескольких лет приезжал в Испанию и встречался с сотрудниками разведки. «Содержание и время этих встреч были засекречены», – утверждают источники.

Кроме того, Скрипаль ездил в Чехию и Эстонию, где проводил брифинги для агентов по вопросам деятельности российской разведки. «Возможно, он предоставил информацию, которая способствовала высылке оперативных сотрудников, работавших под прикрытием», – пишет газета. New York Times утверждает, что все эти встречи были санкционированы британской разведслужбой Ми-6.

«Прошло шесть месяцев после отравления, однако мотивы остаются призрачными. Было ли это чисто символической атакой или же предупреждением для других российских агентов с тем, чтобы они оставались лояльными своим службам? А, может быть, господин Скрипаль делал что-то специфическое, что разозлило его бывших товарищей?", – отмечается в публикации.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 08.09.18

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