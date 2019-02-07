В Лондоне раскрыли третьего агента российских спецслужб по делу Скрипалей

Британским СМИ стало известно о третьем фигуранте дела Скрипалей. Агент российских спецслужб якобы пособничал в преступлении главным исполнителям Петрову и Боширову, а затем остался в Великобритании.

По данным газеты Telegraph, речь идет об офицере российской разведки под вымышленным именем Сергей Федотов. Он прибыл в Лондон вместе с Александром Петровым и Русланом Бошировым и участвовал в организации отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Источники издания сообщили, что Федотов должен был улететь в Москву в тот же день, что и Петров и Боширов, но в последний момент отменил регистрацию на рейс и остался в Великобритании еще на несколько дней.

Как ранее сообщал «Новый День», 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей. Они сообщили, что посетили столицу Великобритании в качестве туристов.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 07.02.19

Несколько сотен человек остались без электричества в пригороде Заречного. / В Югре произошел взрыв на газопроводе, есть погибший. / Определитесь уже! Челябинцы потребовали, чтобы президент Путин принял решение по Томинскому ГОКу (ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»