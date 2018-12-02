США готовятся ввести второй пакет антироссийских санкций «по делу Скрипаля»

США намерены ввести вторую часть ограничений против России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Вашингтон считает виновной РФ. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года предусматривает введение ограничений в отношении тех, кто его не соблюдает. «Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования [американского] законодательства», – передает ТАСС слова представителя Госдепа.

Первая часть пакета санкций против России была введена 27 августа. Тогда Вашингтон обещал усилить давление, если через 90 дней Москва не выполнит ряд условий. Срок истек, однако США пока не приняли никаких новых шагов.

Так американские власти требовали от России заверений в том, что она больше не будет нарушать положения международного права в области запрета химического оружия, а также должна допустить проведение инспекций на местах ООН и международными независимыми наблюдателями с тем, чтобы гарантировать, что российское правительство не применяет химическое оружие в нарушение международных норм.

В начале ноября глава пресс-службы Госдепа Роберт Палладино заявил, что Вашингтон тщательно изучит последствия новых антироссийских санкций прежде, чем их вводить. «Этот процесс занимает время, и мы хотим, чтобы эти санкции были введены правильным образом. Нам надо внимательно изучить последствия, которые будут иметь эти санкции для интересов национальной безопасности США», – сказал Палладино. При этом США пообещали, что новый раунд ограничительных мер «более драконовским».

Вторая часть пакета санкций предполагает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений, вплоть до их приостановки. Также США могут ввести полный запрет на вывоз в Россию американских товаров, кроме продуктов. Помимо этого, Вашингтон собирается запретить любой импорт из РФ, в том числе ввоз нефти и ее производных.

4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей. Они сообщили, что посетили столицу Великобритании в качестве туристов.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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