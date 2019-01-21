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Понедельник, 21 января 2019, 17:02 мск

Новости Политика

Глава ГРУ попал под санкции Евросоюза по делу Скрипаля

Фото: Reuters

Евросоюз впервые ввел санкции в рамках нового режима по химоружию. Под ограничения попали руководители Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Совет Европы опубликовал официальное заявление о введении санкций в отношении девяти физических и одного юридического лица в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химического оружия.

В «черный список» попали руководитель и заместитель главы Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшее ГРУ), а также два должностных лица ГРУ, которые, по мнению ЕС, причастны к хранению и транспортировке токсичного вещества, использованного для отравления Сергея Скрипаля.

Кроме того, ограничения ввели в отношении сотрудников научно-исследовательского центра в Сирии.

«Санкции включают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридических лиц», – говорится в официальном заявлении Совета Европы.

Как сообщал «Новый День», 20 декабря Минфин США расширил список физических и юридических лиц из России, на которых распространяются санкции. В перечень включили четыре компании и 18 граждан России, среди которых сотрудники ГРУ и хакеры, якобы атаковавшие ОЗХО, WADA и сервера Демократической партии. В частности, в список попали Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов, которых Вашингтон считает виновными в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

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