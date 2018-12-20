США обновили санкционные списки: под ограничения попали Петров и Боширов

Минфин США расширил список физических и юридических лиц из России, на которых распространяются санкции. В перечень включили четыре компании и 18 граждан России, среди которых сотрудники ГРУ и хакеры, якобы атаковавшие ОЗХО, WADA и сервера Демократической партии.

В черный список попали Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов, которых Вашингтон считает виновными в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Экс-офицер ГРУ Виктор Бояркин также попал под санкции за связь с бизнесменом Олегом Дерипаской, уже находящимся в санкционном списке. США считают, что он проводил переговоры в интересах Дерипаски во время выборов в Черногории в 2016 году.

Кроме того, в перечне фигурируют Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Николай Козачек, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев. Их Минфин считает офицерами ГРУ, которые ответственны за взлом серверов Демократической партии кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Также в черные список включили Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова, Алексея Минина. Эти люди, по версии США, играли важную роль в кибератаках на базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Помимо этого под санкции попали «Федеральное агентство новостей», «Экономика сегодня», «Невские новости» и USA Really. Эти компании, по мнению американского Минфина, входят в «Проект Лахта», главный бухгалтер которого Елена Хусяйнова подозревается в сговоре с целью навредить политической системе США и вмешаться в выборы.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 19.12.18

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