Посол Великобритании: Скрипали живы, но не хотят встречаться с российскими дипломатами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу утверждает, что Сергей и Юлия Скрипаль живы. Однако они отказываются встречаться с представителями РФ. Кроме того, дипломат заявил, что у британских следователей есть значительно больше информации по этому делу, чем публикуется в СМИ.

«Я могу подтвердить, что они (Скрипали – прим. ред.) живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им, – цитирует посла «Интерфакс». – Они не хотят встречаться с представителями российского посольства. Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор».

Бристоу подчеркнул, что если Скрипали пожелают организовать встречу с российскими дипломатами, то британская сторона предоставит такую возможность. «Если нет, то мы не вправе навязывать им встречу с российскими чиновниками. Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их», – отметил посол.

При этом дипломат сказал, что Великобритания не заинтересована в совместном расследовании этого дела с российской стороной. В то же время у Лондона есть значительно больше данных об отравлении Скрипалей, чем публикуется в СМИ. «Мы не будем публиковать эту информацию в СМИ, так как это могло бы вызвать предубеждение у суда», – заключил Бристоу.

Как ранее сообщал «Новый День», 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей. Они сообщили, что посетили столицу Великобритании в качестве туристов.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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