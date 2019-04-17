Решение о высылке российских дипломатов Трамп принял с подачи главы ЦРУ

Именно глава ЦРУ Джина Хаспел убедила президента США Дональда Трампа выслать 60 российских дипломатов из страны после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, сообщает New York Times.

По данным издания, в марте 2018 года высшие должностные лица национальной безопасности США обсуждали с президентом в Белом доме, как реагировать на отравление Скрипалей. Лондон при этом настаивал, чтобы Белый дом выслал десятки российских дипломатических сотрудников, но Трамп был настроен скептически и якобы немного сочувствовал российским властям «преследовавшим предателя».

Тогдашний заместитель директора ЦРУ Джина Хаспел изложила президенту возможные ответы тихим, но твердым голосом, подчеркнув, что «жестким вариантом» является высылка 60 дипломатов, отмечает издание. Кроме того, пишет газета, официальные лица пытались показать Трампу, что Скрипали не единственные жертвы нападения. Так, Хаспел показала фотографии маленьких детей, предоставленные британским правительством, госпитализированных якобы после отравления нервнопаралитическим препаратом «Новичок». Кроме того, она показала фотографию уток, которые, по словам британских чиновников, были непреднамеренно убиты «небрежной работой российских оперативников».

Также отмечается, что Хаспел не единственная, кто давил на эмоции и использовал образы для давления на Трампа, но вкупе с ее спокойным и твердым подходом они оказались эффективными. Трамп был впечатлен фотографиями детей в больнице и мертвых уток и в итоге высказался за решительный вариант. Чиновники отметили, что Хаспел стала одной из немногих, кто смог заставить Трампа изменить позицию. «Ее стиль и то, как она проецирует себя в таких ситуациях, разоружает, не показывая слабости», – сказал экс-офицер ЦРУ Дуг Уайз.

Как писал «Новый День», 4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи заявили, что Скрипали пострадали от воздействия нервнопаралитического отравляющего вещества, названного «новичок» (А-234). Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Вашингтон, Иван Гридин

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