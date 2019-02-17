Над британским Солсбери подняли российский флаг (ФОТО)

На соборе Девы Марии в британском городе Солсбери появился российский флаг.

По словам очевидцев, триколор появился на лесах, закрывающих один их корпусов собора, накануне рано утром. К 9 утра по местному времени флаг сняли.

Но некоторые горожане успели сделать фотографии и выложить в соцсети.

Депутат парламента Великобритании от избирательного округа Солсбери Джон Глен высказал возмущение происшествием: «К счастью, он уже удален – какая глупость издеваться над серьезными событиями, произошедшими в Солсбери в прошлом году», – написал он Twitter.

Мнения обсуждающих его пост разделились – одни были огорчены произошедшим: «Почти столь же шокирующие, как и пожертвования, которые Консервативная партия принимает от всех российских олигархов», другие настроены критически: «Какое отношение имела Россия к отравлениям #Salisbury: не было ни судебного дела, ни достоверных доказательств».

Как ранее сообщал «Новый День», 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения.

Солсбери, Игорь Юров

Солсбери. Другие новости 17.02.19

На Гаити взбунтовались против США, просят о помощи Россию и Китай. / «Извините». Тюменский спортсмен прогулял Кубок мира по биатлону. / Французские спецслужбы «сели в лужу» с провокацией против России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»