Прокуратура Великобритании предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу Скрипалей

Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинения третьему фигуранту дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает ВВС.

Британские правоохранители считают, что этого человека зовут Денис Сергеев – он пользовался псевдонимом «Сергей Федотов». Он носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Сергеев мог руководить действиями подозреваемых в отравлении Скрипаля, уверены в Лондоне.

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения.

В мае того же года стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Их местонахождение тщательно скрывается.

В сентябре 2018-го Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение. Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей. Они сообщили, что посетили столицу Великобритании в качестве туристов.

Лондон, Зоя Осколкова

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