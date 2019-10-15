Обвиняемого в отравлении Скрипаля Руслана Боширова обнаружили на свадьбе дочери генерала ГРУ

Руслана Боширова (настоящее им Анатолий Чепига) обнаружили на фото со свадьбы дочери генерал-майора Андрея Аверьянова – командира войсковой части 29155, в которой учат разведчиков. Об этом сообщили «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat.

Отмечается, что снимки были сделаны за полгода до отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солбери. Фотографии, по утверждению авторов расследования, находятся в свободном доступе.

При этом в Bellingcat подчеркнули, что Боширов не мог попасть на свадьбу случайно. Он присутствовал на торжестве вместе с семьей – женой и двумя детьми, его ребенок принимал участие в церемонии.

Аверьянов возглавил часть 29155 в 2013 году. По официальной версии там проводятся учебные курсы разведки. По утверждению The New York Times, эта часть является «секретным подразделением ГРУ», сформированным для совершения диверсий в Европе. По данным издания, Чепига – один из возможных руководителей этого «секретного подразделения», и у него есть звание Героя России.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. Лондон объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение. Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей. Они сообщили, что посетили столицу Великобритании в качестве туристов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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