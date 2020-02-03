Посол Британии в России отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей

Новый британский посол в Москве Дебора Броннерт заявила, что местонахождение экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии засекречено. Точку в расследовании этого дела поставит только суд, когда вынесет вердикт виновным в покушении.

Броннерт дала интервью газете «Коммерсант». В ответ на вопрос, живы ли Скрипали, дипломат заявила: «Конечно, они живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц».

По словам Броннерт, расследование дела Скрипалей продолжается. О завершении можно говорить лишь тогда, когда фигуранты предстанут перед судом. Улики по этому делу тщательно изучат, а судебный процесс «будет проведен должным образом», подчеркнула посол. «Теперь мы хотели бы, как я и говорила, решать это дело в соответствии с законом. В суде. За ним последнее слово», – отметила Броннерт.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. Лондон объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение. Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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