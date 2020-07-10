Топ-менеджер немецкой компании уверял инвесторов, что знает формулу «Новичка»

Ключевой стратег немецкой Wirecard Ян Марсалек в разговорах с трейдерами заявлял, что у него есть формула нервно-паралитического вещества «Новичок». Таким образом он пытался повысить привлекательность своей компании, которая вскоре объявила о банкротстве.

По данным Financial Times, в 2018 году Марсалек показывал трейдерам результаты расследования покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Документы, по словам самого топ-менеджера, не были предназначены для обнародования.

В частности, Марсалек предоставил заключение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая проводила исследование для британских спецслужб. Кроме того, там излагалась российская версия произошедшего в Солсбери, где утверждалось, что нервно-паралитическое вещество было произведено в лаборатории Великобритании.

Марсалек уволился из Wirecard и пропал. Компания, которая считалась одной из самых перспективных на рынке финтеха и занималась выпуском криптовалютных карт, объявила о банкротстве. Со счетов фирмы пропали 1,9 млрд евро. Главу Wirecard Маркуса Брауна заподозрили в завышении доходов компании и искажении данных ее баланса. В настоящее время он находится под арестом.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. Лондон объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение. Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к этому делу.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 10.07.20

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