Аферист, знающий формулу «Новичка», укрылся в России

Немецкие журналисты считают, что ключевой стратег компании Wirecard Ян Марсалек скрывается в России. Ранее топ-менеджер хвастался перед инвесторами тем, что знает формулу нервно-паралитического вещества «Новичок».

Wirecard считалась одной из самых перспективных на рынке финтеха и занималась выпуском криптовалютных карт. Ян Марсалек входил в совет директоров. Однако он уволился и пропал после того, как у фирмы начались проблемы с финансами. Со счетов компании пропали 1,9 млрд евро. Главу Wirecard Маркуса Брауна заподозрили в завышении доходов и искажении данных баланса. В настоящее время он находится под арестом.

По данным журналистов, Марсалек улетел в Белоруссию, откуда перебрался в Подмосковье. Сейчас он якобы находится под контролем российской военной разведки, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических, судебных и предпринимательских кругах.

Собеседники сообщили изданию, что Марсалек перед перелетом перевел в Россию значительные средства в биткоинах из Дубая.

Ранее сообщалось, что незадолго до исчезновения топ-менеджер Wirecard в разговорах с трейдерами заявлял, что у него есть формула нервно-паралитического вещества «Новичок». Таким образом он пытался повысить привлекательность своей компании, которая вскоре объявила о банкротстве.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 20.07.20

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