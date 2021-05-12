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Пострадавший при расследовании отравления Скрипалей полицейский подал в суд

Фото: Pixabay

Британский полицейский Ник Бейли подал в суд на свое начальство. Правоохранитель был задействован в расследовании отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Guardian.

Сержант посетил дом Скрипалей через несколько часов после появления у них признаков серьезного отравления. В результате он также был госпитализирован и больше двух недель провел в больнице.

«Наш клиент пережил травму, которая оказала разрушительное воздействие на его семью и вынудила его после более чем 18 лет верной службы оставить работу, которую он любил», – приводит газета слова адвоката Бейли.

Экс-полицейский считает, что его травма может рассматриваться как несчастный случай на рабочем месте. Иск от имени Бейли против начальника полиции Уилтшира Кира Притчарда был подан в суд в мае. Как отмечает издание, ранее супруга бывшего полицейского заявляла, что она по-прежнему борется за часть его пенсии.

Напомним, о том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены, предположительно, нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» в британском городе Солсбери, стало известно 4 марта 2018 года. Позже Лондон обвинил Россию в разработке препарата и причастности к отравлению. Москва категорически отвергает обвинения Великобритании.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 12.05.21

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