МИД РФ вновь запросит у Лондона данные по делу Скрипалей

Россия направит обновленный запрос в Лондон, чтобы получить ответы на вопросы по расследованию дела Скрипалей. Об этом сообщил Постпред РФ в ООН Василий Небензя, передает РИА «Новости».

Российский постпред напомнил, что власти Великобритании не стали отвечать на многие вопросы, которые могли бы прояснить ситуацию с предполагаемым отравлением Юлии и Сергея Скрипалей. Он также указал на то, что Лондон уже объявил Москву виновной в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери, потому не видит необходимости вдаваться в детали расследования.

Кроме того Василий Небензя ответил на обвинение коллеги по работе в ООН Кристофа Хойсгена, который заявил, что Россия виновна в подрыве авторитета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Его слова Небензя назвал хорошей, но не убедительной попыткой гипноза.

Как писал «Новый День», в начале октября постпред России в Совбезе ООН заявил, что страны Запада боятся «неугодной правды» и поэтому заблокировали выступление на заседании Совета безопасности ООН экс-главы ОЗХО Жозе Бустани.

Бустани намеревался зачитать доклад о ликвидации химоружия в Сирии. Его выступление заблокировали Бельгия, Великобритания, Германия, США, Франция и Эстония. «Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину «злодеяний сирийского режима» и непогрешимости ОЗХО. То, что сегодня произошло, – это стыд и позор», – заявил Небензя. Вскоре после этого он опубликовал текст выступления на сайте российского представительства.

Он также указал, что это первый подобный случай в истории Совбеза ООН.

Бустани в своей речи указал, что ОЗХО утратила доверие. «Вы должны выслушать то, что говорят ваши собственные инспекторы – это было бы важным первым шагом для восстановления пострадавшей репутации ОЗХО. Организация однажды достигла величия. Она оступилась, однако у нее все еще есть возможность исправиться и стать даже более великой. Миру нужен заслуживающий доверия орган по контролю над химическим оружием», – подчеркнул Бустани, обращаясь к нынешнему генеральному директору ОЗХО Фернандо Ариасу.

Напомним, о том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены предположительно нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» в британском городе Солсбери стало известно 4 марта 2018 года. Позже Лондон обвинил Россию в разработке препарата и причастности к отравлению. Москва категорически отвергает обвинения Великобритании.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.11.20

Париж: в комендантский час теперь запрещено доставлять еду и продавать алкоголь. / Несколько регионов Италии стали карантинными зонами. / Макрон призывает пересмотреть правила Шенгена. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»