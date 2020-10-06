Небензя назвал «стыдом и позором» действия шести стран Совбеза ООН

Страны Запада боятся «неугодной правды» и поэтому заблокировали выступление на заседании Совета безопасности ООН экс-главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани. Такое заявление сделал постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя.

Бустани намеревался зачитать доклад о ликвидации химоружия в Сирии. Его выступление заблокировали Бельгия, Великобритания, Германия, США, Франция и Эстония. «Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину «злодеяний сирийского режима» и непогрешимости ОЗХО. То, что сегодня произошло, – это стыд и позор», – заявил Небензя. Вскоре после этого он опубликовал текст выступления на сайте российского представительства.

Он также указал, что это первый подобный случай в истории Совбеза ООН.

Бустани в своей речи указал, что ОЗХО утратила доверие. «Вы должны выслушать то, что говорят ваши собственные инспекторы – это было бы важным первым шагом для восстановления пострадавшей репутации ОЗХО. Организация однажды достигла величия. Она оступилась, однако у нее все еще есть возможность исправиться и стать даже более великой. Миру нужен заслуживающий доверия орган по контролю над химическим оружием», – подчеркнул Бустани, обращаясь к нынешнему генеральному директору ОЗХО Фернандо Ариасу.

Нью-Йорк, Иван Гридин

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