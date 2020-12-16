Семья умершей от отравления «Новичком» британки судится с Россией

Родственники британки Даун Старжес, которая, предположительно, отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок», подала иск в Высокий суд Лондона. Об этом сообщает Daily Mirror.

Адвокаты начали разбирательство в суде в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Ответчиками по иску указаны Российская Федерация, Министерство обороны России и Главное управление Генштаба Вооруженных сил России.

Других деталей дела издание не приводит. Отмечается, что заявление может быть рассмотрено только после окончания расследования причин смерти Старжес.

Случай отравления неизвестным ядом произошел 30 июня 2018 года. В состоянии комы были госпитализированы Чарльз Роули и Даун Старжес. Инцидент произошел в городе Эймсбери, что неподалеку от Солсбери, где ранее было совершено покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. 8 июля стало известно, что Даун скончалась в больнице. Британские правоохранители начали расследовать это дело как убийство.

Роули пришел в себя после отравления и заявил, что подобрал флакон с духами в парке и подарил его Старжес. Британские следователи предполагают, что именно эту бутылочку использовали злоумышленники, чтобы обработать ручку двери дома Скрипалей, а затем избавились от яда.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 16.12.20

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