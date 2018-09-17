Новое отравление в Солсбери: очевидцы говорят, что это были русские

В Великобритании мужчина и женщина отравились неизвестным веществом. По словам очевидцев, речь идет о россиянах. В полиции сообщили, что следов яда «Новичок» в этот раз не обнаружено.

Инцидент произошел в ресторане Prezzo, передает Daily Mail со ссылкой на очевидцев. Пара ужинала, когда вдруг мужчина почувствовал себя плохо. Его спутница сильно разволновалась и начала паниковать, а затем сама ощутила недомогание.

Когда на место происшествия прибыли медики, пострадавшие находились в сознании, им оказали помощь на месте. Очевидцы утверждают, что мужчина и женщина – россияне. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Других посетителей вывели из ресторана. Врачи предупредили всех, что им необходимо сделать анализ крови на наличие отравляющих вещества.

Ресторан Prezzo расположен неподалеку от заведения Zizzi, в котором обедали Сергей и Юлия Скрипали, до того как их обнаружили без сознания. Полицейские перекрыли ближайшие улицы. По данным правоохранителей, в настоящее время речь не идет о применении нейро-паралитического яда «Новичок».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери 4 марта. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 17.09.18

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