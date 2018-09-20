Отравленные в Солсбери оказались наркодилером и элитной проституткой

Британским СМИ стали известны подробности жизни жертв отравления в Солсбери Алекса Кинга и уроженки России Анны Шапиро, которые утверждают, что на них покушались спецслужбы РФ. Оказалось, что пострадавшие промышляли продажей наркотиков и проституцией.

Как сообщает таблоид The Mirror, 42-летний Алекс Кинг обвиняется в распространении запрещенных наркотических веществ. В частности, ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам продажи наркотиков, в том числе кокаина и экстази.

Шапиро, по данным издания, работает элитной эскортницей, ночь с которой стоит порядка 4000 фунтов стерлингов.

Таблоид разместил фотографии из Instagram Шапиро. На своей странице Анна размещает только снимки в купальниках и нижнем белье. Пишет, что живет на полную катушку, отдыхает на дорогих курортах и проводит время на элитных яхтах. На Instagram модели подписаны 9,5 тысяч пользователей.

Ранее Шапиро дала интервью The Sun, в котором обвинила в отравлении Россию. По ее словам, она «предала родину», приняв гражданство Израиля, поэтому теперь на нее охотятся российские агенты. Якобы ее отец был «российским генералом». Девушка утверждает, что работала на израильскую разведку «Моссад» и по заданию спецслужб соблазняла мужчин.

Напомним, о новом отравлении в Солсбери стало известно 16 сентября. Кинг и Шапиро попали в больницу после ужина в ресторане Prezzo, который находится неподалеку от того места, где было совершено покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В настоящее время Кинг и Шапиро уже покинули больницу. В полиции утверждают, что в этот раз речь не идет о применении отравляющего вещества «Новичок». Есть предположение, что их отравили стрихнином.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 19.09.18

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