Отравленная в Солсбери русская модель обвинила в покушении Москву

Стали известны имена посетителей ресторана в Солсбери, которые были госпитализированы с отравлением 16 сентября. Речь идет о 30-летней уроженке России Анне Шапиро и ее 42-летнем муже Алексе Кинге. Женщина уверена, что покушение на нее организовали российские спецслужбы.

Шапиро рассказала о том вечере британской газете The Sun. Пара арендовала дом в деревне Лэндфорд в графстве Уилтшир, который находится недалеко от Солсбери. Когда супруги спросили у владелицы недвижимости, где тут можно поужинать, так указала на итальянский ресторан Prezzo.

Шапиро уточнила, что они даже пошутили с мужем на счет возможного отравления. «Когда мы приехали туда, я заказала флорентийскую пиццу, а Алекс – сибас, овощи и молодой картофель. Также мы заказали два бокала белого вина», – рассказала женщина.

Затем ее супруг пошел в туалет и долго не возвращался, она забеспокоилась и пошла за ним. «Я увидела, что он лежит на полу около раковин. Он лежал лицом вниз, у него тряслись руки. Я подумала, что это припадок, попыталась его поднять, но у него изо рта шла пена и он оттолкнул меня. Я побежала вниз за помощью», – отметила Шапиро. После этого недомогание почувствовала и она сама.

Обоих пострадавших госпитализировали. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное.

В полиции ранее заявили, что речь не идет о применении отравляющего вещества «Новичок». Британские СМИ утверждают, что Шапиро и Кинг случайно приняли яд стрихнин.

Шапиро родилась в Нижнем Новгороде и получила израильское гражданство в 2006 году. В 2008 году она переехала в Лондон и три года училась в Вестминстерской школе права. По словам женщины, покушение на нее могли организовать российские спецслужбы. Она утверждает, что ее отец был высокопоставленным российским военным.

Солсбери, Служба информации РИА «Новый День»

Солсбери. Другие новости 19.09.18

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