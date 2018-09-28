В «деле Скрипалей» появился третий подозреваемый – российский разведчик

Британские правоохранители установили личность третьего подозреваемого в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, третий фигурант дела также является сотрудником военной разведки России. Его имя не называется. Известно, что он выполнял миссию в Солсбери, а именно, участвовал в подготовке плана отравления перед тем, как в Великобританию прибыли основные исполнители.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается. 6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей.

Сайт британского проекта Bellingcat опубликовал расследование, подготовленное в сотрудничестве с изданием Insider. В частности, в материале утверждается, что Боширов «на самом деле» якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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