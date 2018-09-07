Лавров поделился любимым мемом об «отравителях» Скрипалей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал корреспонденту РЕН ТВ свой любимый интернет-мем про подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россиян.

Главу российского внешнеполитического ведомства позабавили фотографии резидентов Comedy Club Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова, которых пользователи сети представили в образе так называемых «сотрудников ГРУ» Александра Петрова и Руслана Боширова, якобы отравивших Скрипалей.

Как писал «Новый День», британская прокуратура выдала европейский ордер на арест россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, обвинив их в отравлении в Солсбери. В свою очередь МИД РФ заявил, что одного снимка недостаточно, чтобы доказать вину указанных граждан.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Петров и Боширов являются «сотрудниками ГРУ». Также британская полиция обнародовала фотографию коробки и флакона из-под духов марки Nina Ricci, в котором, по информации правоохранителей, перевозили нервнопаралитическое вещество «Новичок». Представитель бренда заявил, что флакон является подделкой.

Стоит отметить, что в соцсетях получил распространение и другой мем. Пользователи обнаружили необычайное сходство отравителей с двумя актерами, которые играли русских бандитов в боевике «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером и Джеймсом Белуши в главных ролях. Российскому зрителю фильм запомнился нелепыми диалогами на ломаном русском языке и огромным количеством ляпов.

Фото: телеграм-канал Mash

В начале картины капитан милиции Иван Данко (Шварцнеггер) заходит в ресторан, где собирается весь местный криминалитет. Как раз там за столом сидят несколько бандитов, двое из которых действительно имеют внешнее сходство с подозреваемыми по «делу Скрипалей».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.09.18

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