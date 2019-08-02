США вводят второй пакет санкций против России по делу Скрипаля

Вашингтон готовится ввести второй пакет ограничений, направленных против России в связи с делом Скрипалей. Документ подписал президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Первый пакет санкций в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» вступил в силу 27 августа 2018 года. Тогда ограничения касались экспорта в Россию товаров, связанных с безопасностью. В частности, под запрет на вывоз в РФ попадали электронные устройства двойного назначения и их компоненты, в том числе используемые в авиационной отрасли.

От Москвы Вашингтон требовал предоставления гарантий о неиспользования химоружия, а также допуска международных экспертов. По мнению американских сенаторов, Россия не выполнила требования, а потому необходимо усилить давление. На этом настаивали конгрессмены Элиот Энгель и Майкл Маккол. В письме, адресованном Трампу, они потребовали немедленно принять второй пакет санкций, в противном случае законодатели не исключили «корректирующих» шагов от конгресса.

Пока неясно, какие именно меры будут предусмотрены в новом документе. Из шести возможных шагов президенту США нужно выбрать хотя бы три. Среди них есть ограничения в части международного финансирования, а также понижение статуса двусторонних отношений. Кроме того, пакет предусматривает новые запреты в сфере экономики и бизнеса.

Экс-полговник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения. 18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 02.08.19

Москва обратилась к НАТО с предложением по РСМД. / Избирком не пустил на выборы курганского «эсера», судимого за кражу. / Первый заместитель курганского губернатора выступил с особым заявлением: «мы обратились в полицию». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»