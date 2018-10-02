Западные СМИ нашли в «деле Скрипаля» нового «фигуранта» – это «друг Путина»

В деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который вместе с дочерью Юлией был отравлен в марте 2018 года в британском Солсбери, появился новый «фигурант» – бывший начальник Управления собственной безопасности ФСБ, ныне – секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Как сообщается в биографии бывшего разведчика «Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона», которая сегодня выходит в свет, у Скрипаля есть компромат, доказывающий коррупционную деятельность «друга Путина».

Как пишет американская газета The New York Times, Скрипаль во время работы на британскую разведслужбу передал информацию о коррупционных схемах, которые существовали в российских спецслужбах в 1990 годы. При этом в махинациях якобы был замешан «близкий союзник» нынешнего президента РФ Владимира Путина.

По словам самого экс-полковника, информация, которой он обладал о коррупции на высоком уровне, была «чувствительной» для российских властей. В книге поясняется, что морской офицер, который работал в российской военной разведке вместе со Скрипалем и который, как и он, был пойман, передавая информацию западным службам безопасности, был найден мертвым в 2004 году. Примечательно, что официальная версия смерти – самоубийство. Однако, как пишет американская газета, у погибшего были отрезаны пальцы. «По-видимому, он был задушен в военном госпитале после допроса российскими разведчиками», – предполагает бывший разведчик.

По версии британской разведки, Скрипалю удалось избежать этой участи именно потому, что «во время российских допросов он не упомянул сеть коррупции, ведущую к Патрушеву».

Примечательно, что в книге так и не дается однозначный ответ на вопрос, почему «жертвой Кремля» стал именно Скрипаль. По одной из версий – российские спецслужбы, в причастности которых у Запада нет никаких сомнений, просто не смогли добраться до другого бывшего разведчика – Александра Потеева. Он был приговорен к 25 годам тюрьмы, обвинен в государственной измене и дезертирстве за то, что в 2010 году «сдал» 11 российских нелегальных шпионов и скрылся в США. По некоторым данным, он умер летом 2016 года.

Стоит отметить, что издание также приводит некоторые части из биографии экс-полковника. В частности, отмечается, что Скрипаль еще в 1992 году пытался покинуть службу в разведке, так как не принял новое правительство во главе с Борисом Ельциным. Однако его направили в Мадрид, где он под прикрытием работал военным атташе. В 1996 году он был перевербован и стал информатором британской разведки – МИ-6. В частности, известно, что он сообщал имена некоторых офицеров, которые переплачивали за закупки и делали фиктивные договоры, а затем распределяли средства и на старших офицеров, которые «служили их защитниками».

Кроме этого, отмечается, что автор биографии встречался со Скрипалем еще летом 2017 года. Скрипаль тогда сказал, что он не хочет, чтобы его цитировали напрямую. «Понимаете, мы боимся Путина», – пояснил он. Бывший разведчик не верил, что он лично находится в опасности, но хотел избежать публичных заявлений, чтобы его родственники могли посещать Россию.

Как пишет британская The Guardian, экс-разведчик, выйдя из комы даже не поверил, что Кремль может быть причастен к покушению. «Когда Скрипаль проснулся через пять недель после комы, он столкнулся с некоторыми «сложными психологическими корректировками» – не в последнюю очередь потому, что он сначала не хотел признавать, что он был объектом кремлевского «плана об убийстве», – пишет газета.

При этом в биографии также отмечается, что Скрипаль поддерживал возвращение Крыма в состав России и не верил в присутствие российских военных на востоке Украины и проводил вечера за просмотром Первого канала.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения.

18 мая стало известно, что Скрипая выписали из госпиталя. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей. Также британские СМИ сообщили о том, что у следствия есть третий подозреваемый по этому делу, который участвовал в подготовке плана отравления перед тем, как в Великобританию прибыли основные исполнители. Его имя не называется.

Напомним, Патрушев является одним из наиболее влиятельных политиков в России. Его старший сын, Дмитрий Патрушев, занял в новом составе правительства РФ должность министра сельского хозяйства, а младший – Андрей Патрушев уже в 26 лет указом президента был награждён орденом Почета «За многолетнюю добросовестную работу». В настоящее время входит в состав правления ПАО «Газпром нефть».

Нью-Йорк – Лондон, Мария Вяткина

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