Нидерланды обвинили РФ в кибератаке на ОЗХО‍ и выслали четверых россиян

Четверо граждан России пытались взломать систему Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.

По ее словам, попытка кибератаки была зафиксирована еще весной 2018 года. Нидерландские спецслужбы предотвратили незаконные действия россиян и в апреле выслали их из страны, сообщает агентство Bloomberg. Попытка взломать внутреннюю сеть ОЗХО произошла в то время, когда организация занималась расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также химатак в сирийской Думе. Что именно было целью взлома, не раскрывается.

По этому делу из Нидерландов выдворили Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина. Бейлевелд уточнила, что компьютер одного из задержанных был подключен к сетям Бразилии, Швейцарии и Малайзии. Деятельность в малайзийских сетях была связана с расследованием крушения «Боинга» на Украине.

Министр уточнила, что нидерландским спецслужбам было известно об интересе российских разведчиков к этой теме, поэтому они приняли соответствующие меры. «Обычно мы не раскрываем детали таких контрразведывательных операций», – добавила Бейлевелд.

Ранее с обвинениями в кибератаках по всему миру в адрес сотрудников Главного разведывательного управления России выступил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

«Такая модель поведения демонстрирует желание действовать, не обращая внимания на международное право и на установленные нормы, делать это с чувством безнаказанности, без последствий», – цитирует главу британского МИД телеканал Sky News.

Специалисты Национального центра кибербезопасности Великобритании считают, что ГРУ причастно к шести кибератакам, совершенным с 2015 по 2018 год. В том числе к взлому серверов Национального комитета Демократической партии США во время предвыборной гонки за пост президента, к проникновению в базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также к распространению вредоноса Bad Rabbit.

Амстердам, Служба информации РИА «Новый День»

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