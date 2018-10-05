Вслед за ОЗХО и WADA о хакерских атаках заявили в МОК

Международный олимпийский комитет заявил о множестве попыток взлома серверов организации хакерами за последние три года. Однако пока служба безопасности не может установить источник этих атак. Об этом заявил президент МОК Томас Бах. Его слова прозвучали на фоне обвинений России в кибератаках по всему миру. В свою очередь российский МИД назвал звучащие от разных стран и организаций выпады в адрес РФ «очередной срежиссированной пропагандистской акцией».

На пресс-конференции после окончания заседания исполкома МОК Бах заявил, что у организации пока нет информации о том, кто именно ее атаковал. «Мы лишь знаем, что были целью ряда атак за последние два-три года, и этих атак было достаточно много. Но мы постоянно улучшаем нашу систему безопасности от кибератак и теперь ждем информацию из различных организаций, отвечающих за безопасность», – сказал глава МОК.

Ранее с обвинениями в кибератаках по всему миру в адрес сотрудников Главного разведывательного управления России выступил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. По его словам, ГРУ причастно к шести хакерским взломам, совершенным с 2015 по 2018 год. В том числе к атакам на серверы Национального комитета Демократической партии США во время предвыборной гонки за пост президента, к проникновению в базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также к распространению вредоноса Bad Rabbit.

Вслед за Лондоном российских разведчиков обвинили Нидерланды. Министр обороны страны Анк Бейлевелд сообщила, что в апреле 2018 года по подозрению в попытке взломать базы данных Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) были задержаны и выдворены четверо россиян – Алексей Моренц, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.

Затем обвинения в адрес России прозвучали из Вашингтона. ФБР и министерство юстиции США назвало имена семерых подозреваемых в «компьютерном взломе, мошенничестве при переводе денег, краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывании финансовых средств».

К озвученным ранее властями Нидерландов четверым россиянам американские ведомства добавили троих – Дмитрия Бадина, Ивана Ермакова и Артема Малышева. По версии США, все семеро – офицеры Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ). Более того, в Вашингтоне назвали номер воинской части, в которой якобы служат пятеро из этих россиян.

В МИД РФ прокомментировали новые обвинения, назвав их безосновательными. «В Вашингтоне изо всех сил стараются не дать окончательно рассыпаться старой выдумке про «российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года». Вот и пытаются подкрепить ее новыми фальшивками, продолжая обманывать свою и мировую общественность ради того, чтобы создать дополнительный предлог для санкций и прочих мер давления на нашу страну», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В МИД считают, что Канада и Европа «преданно обслуживают американские претензии на глобальную гегемонию». «Симптоматично, что на фоне усиленно раздуваемой в последние несколько лет на Западе паранойи относительно «всесильных русских кибершпионов», которые при этом, по логике западных политиков, живут в «отсталой России», любой гражданин нашей страны с мобильным устройством воспринимается как шпион», – отмечают министерстве. В заключении в МИД приходят к выводу, что Запад разыгрывает очередную срежиссированную пропагандистскую акцию в отношении РФ.

Лозанна, Служба информации РИА «Новый День»

Лозанна. Другие новости 05.10.18

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