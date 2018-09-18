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Вторник, 18 сентября 2018, 11:50 мск

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В аварии с автобусом в Турции погибли семь человек, 28 ранены

Фото: www.aa.com.tr

В Турции рейсовый автобус попал в аварию. По предварительным данным, семь человек погибли, различные травмы получили 28 пассажиров.

Как сообщают местные СМИ, автобус направлялся из провинции Афьонкарахисар в Анталью, съехал с дороги, перевернулся и упал в глубокую канаву. Для того, чтобы вытащить его, потребовалось задействовать кран.

На месте происшествия работают не менее 100 полицейские и сотрудники скорой помощи. По словам медиков, семь человек погибли от полученных ранений, еще 28 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Пока нет версий, что послужило причиной аварии.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

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