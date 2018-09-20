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Четверг, 20 сентября 2018, 09:32 мск

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На палубе американского авианосца моряка разрубило винтом самолета

www.facebook.com/USSGeorgeHWBush

На борту авианосца «Джордж Буш» ВМС США погиб моряк. Он получил смертельную травму винтом самолета, который не успел остановиться после посадки.

По данным Navy Times, трагедия произошла 17 сентября. Младший рядовой авиации Джозеф Мин Наглак закреплял самолет Grumman E-2 Hawkeye на палубе и слишком близко подошел к работающему винту.

Уточняется, что моряк служил в войсках США около полутора лет, а на авианосец поступил в августе прошлого года.

«Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям. Наглак всегда будет частью нашей семьи Мстителей, и мы продолжим уважать его память, пока выполняем нашу миссию», – написал экипаж авианосца на своей странице в Facebook.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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