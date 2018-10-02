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Вторник, 2 октября 2018, 10:41 мск

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В Швеции появится первый в мире музей отвратительной еды. Всего на три месяца

Гениталии быка в экспозиции Музея отвратительной еды. Фото: Disgusting Food Museum

В шведском городе Мальмё появится первый в мире музей отвратительной еды Disgusting Food Museum. Как пишет газета The Independent, автором идеи и создателем заведения является Сэмюэл Вест. По его задумке, в музее будут представлены самые неоднозначные блюда из разных уголков мира.

Так, например, посетители смогут увидеть в живую исландский деликатес – тухлое мясо акулы, южно-азиатский фрукт дуриан, который запрещено приносить в общественные места и гостиницы из-за отвратительного запаха. Еще одним экспонатом станет шведская ферментированная сельдь сюрстрёмминг. В экспозиции также будут представлены перуанская зажаренная морская свинка, популярный на Сардинии сыр с живыми личинками, гениталии быка.

Содержание музея, по словам его создателя, будет накладным, так как половину всех экспонатов будут ежедневно заменять. Хранить отвратительную еду решено в медицинских колбах ради сохранения аутентичного запаха. По данным издания, музей откроется в конце октября и просуществует всего три месяца – до конца января 2019 года. Стоимость входного билета составит 185 шведских крон (около 20 долларов США), вход для детей будет бесплатным.

«На что интереснее смотреть: на пластиковую реплику еды или на настоящую еду прямо перед тобой? Намного забавнее видеть настоящий дуриан из Таиланда», – заявил Вест.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 02.10.18

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