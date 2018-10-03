В Армении многотысячные протесты привели к отставке 6 министров

Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку 6 министров от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», сообщили в администрации главы страны. С таким предложением армянскому лидеру обратился премьер-министр Никол Пашинян.

Увольнению предшествовала многотысячная акция протеста в центре Еревана. Митингующие окружили здание парламента Армении. Перед этим Национальное собрание приняло поправки в регламент, которые затрудняют роспуск парламента, сообщает агентство Arka. За законопроект, в частности, проголосовали партии, в которые входили уволенные министры. Пашинян расценил принятый закон как «официальное начало контрреволюции» и призвал жителей собраться у здания парламента, сообщает News.am.

Пашинян провел переговоры с представителями партий, после которых объявил, что скоро уйдет в отставку, чтобы продолжить работу в статусе исполняющего обязанности и добиться роспуска парламента. Партии в свою очередь пообещали, что не станут выдвигать своих кандидатов на пост главы правительства. Согласно Конституции Армении, если в течение 14 дней парламент не выберет премьера, он должен быть распущен. Пашинян рассчитывает, что парламентские выборы пройдут в декабре.

По данным АМИ «Новости-Армения», вчера вечером, 2 октября, на территорию парламента прорвались несколько сотен участников митинга. Сотрудники службы национальной безопасности Армении попытались сдержать натиск людей.

Как писал «Новый День», 8 мая в Ереване состоялось специальное заседание Национального Собрания Армении, в ходе которого депутаты избрали премьер-министра, которым стал лидер протестного движения «Мой шаг», глава либерально-оппозиционного блока «Елк» («Выход») Никол Пашинян. Лидеру уличной оппозиции удалось получить главный пост в охваченной политическим кризисом закавказской республике, со второй попытки.

1 мая Пашиняна уже пытались избрать на пост премьер-министра. Тогда он набрал 45 голосов при необходимых 57 для назначения. Оппозиционера не поддержали 55 членов «Республиканской партии», которую представлял бывший президент и глава правительства Армении Серж Саргсян.

2 мая Пашинян призвал жителей Армении к очередному раунду протеста по всей стране. Жители республики массово перекрывали дороги в центре Еревана и международные магистрали при бездействии полиции и спецназа. 7 мая на площади Республики в Ереване снова состоялся многотысячный митинг, на котором вместе с Пашиняном выступил американский рок-музыкант армянского происхождения Серж Танкян. Лидер группы System of a Down публично поддержал «мирное сопротивление» в Армении и лично присутствовал на заседании Национального собрания.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 03.10.18

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