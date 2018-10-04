В Италии разбушевался легионеллез. Есть умершие

На северо-западе Италии, в регионе Ломбардия зафиксирована вспышка опасной болезни – легионеллеза. Как сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC), по данным на середину сентября было зарегистрировано более 450 случаев пневмонии, из которых в 43 был поставлен диагноз – легионеллез (болезнь легионеров). Есть умершие, но об их числе не сообщается.

Причиной вспышки считают загрязнение кондиционеров, в фильтрах которых был обнаружен возбудитель. Кроме того, в ходе расследования возбудитель заболевания был обнаружен в пробах воды в городском водопроводе. В историческом центре города, где жили умершие от легионеллёза люди, закрыты четыре фонтана. Была проведена санация муниципальных бассейнов, спортивных учреждений и городского центра мигрантов.

По данным ECDC, около 70% всех случаев легионеллёза, регистрируемых в Европе, фиксируются в 4-х странах: Германия, Испания, Италия и Франция. При этом, количество случаев легионеллёза в Европе ежегодно увеличивается.

Отметим, что это вторая известная вспышка легионеллеза за минувшее лето, зафиксированная в Ломбардии. Предыдущая произошла в июле в городе Брессо.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 04.10.18

Китай переплюнул Россию по вмешательству в дела США. Вашингтон припугнет Пекин военными учениями. / Ученые выяснили неожиданную опасность потребления колбасы женщинами. / Нобелевскую премию по химии разделят трое ученых. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»