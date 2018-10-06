Саудиты размечтались о нефтяном крахе России

В обозримом будущем число государств-производителей нефти на мировом рынке значительно сократится, в частности, с рынка уйдут Россия и Китай. Об этом в интервью Bloomberg заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд.

«Спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на 1% в год, от 1 до 1,5%, может быть, больше. Некоторые считают, что после 2030 года он будет снижаться. По нашим расчетам, многие производители нефти исчезнут», – сказал Аль Сауд (цитата по РБК).

По его оценке, Китай резко сократит добычу, если не исчезнет как производитель, уже через пять лет. «И другие страны будут каждый день исчезать, как страны, производящие нефть. Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее 10 млн баррелей», – пояснил принц.

Он добавил, что при таком взгляде на будущее Саудовская Аравия должна будет продавать в будущем больше нефти, чем она это делает сейчас.

«Поэтому мы не считаем, что в этой области существует какой-либо риск для Саудовской Аравии. Сегодня никто не говорит о самолетах, которые летают на электричестве, или о кораблях, которые плавают в море на электричестве. Добавим к этому спрос со стороны нефтехимии и перспективы нефтехимии через 10-20-30 лет», – сказал Аль Сауд.

Эр-Рияд, служба информации РИА «Новый День»

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