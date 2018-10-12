Посольство РФ подтвердило задержание в Турции россиян

Турецкие силовики задержали россиян Рашида Еникеева и Элану Рахманову. Сотрудники посольства России в Анкаре выясняют обстоятельства их задержания, заявила пресс-атташе российской дипломатической миссии Ирина Касимова.

Днем ранее агентство DHA сообщило о задержании в провинции Кайсери в центре страны семи предполагаемых членов запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической группировки «Исламское государство». Среди них были и двое граждан РФ – Рашид Еникеев и Элана Рахманова.

По данным агентства, Еникеев находится в международном розыске по обвинению в терроризме, в последнее время он занимался нелегальной переправкой в Турцию и размещением жен погибших в Сирии боевиков. «Подтверждаем факт задержания двух указанных российских граждан, другие обстоятельства выясняем», – приводит РИА «Новости» слова Касимовой.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 12.10.18

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