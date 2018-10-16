Известный финансист предсказал скорый обвал доллара США

Падение доллара США к евро к 2024 году составит порядка 40%. Такой прогноз озвучил главный исполнительный директор A.G. Bisset Associates LLC Ульф Линдал, сообщает американское агентство Bloomberg.

По словам эксперта в области экономики, начиная с 1970-х годов, доллар повторяет 15-летний цикл падения и роста. Линдал не сомневается, что события будут развиваться по данному сценарию и в этот раз. Он ожидает, что американская валюта упадет до 2 долларов за евро и 75 иен за доллар к 2024 году, потеряв приблизительно 41% и 33% соответственно. Агентство отмечает, что в пользу расчетов Линдала говорит 9-процентное падение доллара в прошлом году и сентябрьский прогноз Рэя Далио из Bridgewater Associates о резком снижении курса.

Главный исполнительный директор A.G. Bisset Associates LLC считает, что на фоне падения курса обернется распродажей акций и ростом цен на сырьевые товары. Он также обращает внимание на то, что многие участники рынка не могут понять логику колебаний доллара, что создает для неамериканских инвесторов, которые недостаточно захеджированы от разворота валют «самый рискованный инвестиционный климат за 45 лет».

Вашингтон, Иван Гридин

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