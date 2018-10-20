США обвинили россиянку во вмешательстве в предстоящие выборы

Министерство юстиции США обвинило жительницу Санкт-Петербурга во «вмешательстве» в предстоящие в ноябре выборы.

44-летнего главного бухгалтера компании Project Lakhta Елену Хусяйнову заподозрили в намерении «посеять смуту в политической системе США» за счет «распространения дезинформации» и «провоцирования споров» по широкому спектру резонансных вопросов.

Project Lakhta основана «российским олигархом Евгением Пригожиным» и связанным с ним Concord Management and Consulting LLC и Concord Catering и нацелена на аудиторию «в США, странах ЕС, Украине», заявляют в Минюсте США.

По версии обвинения, был составлен сговор, участники которого «предпринимали незаурядные шаги, чтобы представляться обычными американскими политическими активистами», «использовали социальные сети для создания тысяч аккаунтов и адресов электронной почты, которые выглядели так, будто они принадлежат гражданам США, и использовали их для создания и нагнетания разделяющего американское общество политического контента».

Хусяйнова, якобы, отвечала за финансовую сторону проекта, в том числе приобретение рекламы на платформах социальных сетей, регистрацию доменных имен и покупку серверов в США.

Это первое уголовное дело, открытое в связи с предстоящими в ноябре в США промежуточными выборами, отмечает РИА «Новости» (до этого власти США обвинили 13 граждан России и три российские организации в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход президентской гонки 2016 года).

В Минюсте США считают, что Хусяйнову вряд ли удастся привлечь к ответственности, так как она находится за пределами Соединенных Штатов.

В посольстве России в США обвинения в адрес петербурженки назвали голословными и бездоказательными: «Можно было ожидать, что предстоящие промежуточные выборы также станут удобным предлогом для новых нападок в адрес России, приписывания нам «продолжения вмешательства», заявили в дипмисии, отметив, что Вашингтону нужны новые обоснования, чтобы продолжать раскручивать санкционный маховик.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 20.10.18

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