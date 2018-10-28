В США мужчине, расстрелявшему верующих в синагоге, грозит смертная казнь

В американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, мужчина ворвался в синагогу и открыл огонь по верующим. В результате погибли 11 человек, шестеро получили ранения, в том числе четверо полицейских. Злоумышленника удалось задержать.

Инцидент произошел утром 27 октября. В синагогу «Дерево жизни» ворвался мужчина с огнестрельным оружием и расстрелял прихожан. Он был вооружен штурмовой винтовкой и как минимум тремя пистолетами, передает телеканал Fox News. Во время нападения преступник выкрикивал антисемитские лозунги.

Жертвами злоумышленника стали 11 человек, отмечается, что детей среди погибших нет. Прибывшие на место происшествия полицейские ранили нападавшего, в итоге он сдался правоохранителям. В настоящее время мужчина находится в больнице, по словам медиков, его состояние оценивается как средней тяжести.

Личность преступника установили – это 48-летний Роберт Бауэрс. По данным ФБР, он действовал в одиночку. Ранее в после зрение полиции не попадал.

Министерство юстиции США собирается выдвинуть обвинения против Бауэрса по 29 уголовным статьям, в частности, речь идет о препятствовании исполнению религиозного культа посредством убийства верующих, об использовании огнестрельного оружия для совершения убийства, о нанесении телесных повреждений сотрудникам правопорядка и о насильственных действиях с применением огнестрельного оружия.

Генпрокурор США Джефф Сешнс не исключил, что по совокупности возможных обвинений нападавшему может грозить смертная казнь.

Питтсбург, Служба информации РИА «Новый День»

Питтсбург. Другие новости 27.10.18

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