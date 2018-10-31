Ватикан дождался громкого скандала: в папской нунциатуре обнаружен скелет пропавшей 35 лет назад девушки

Вчера вечером в Роме в папской нунциатуре, которая находится в собственности Ватикана, обнаружен человеческий скелет. Предположительно, это останки таинственно пропавшей почти 35 лет назад 15-летней девушки Эмануэлы Орланди. В подтверждение этой гипотезы прокуратура открыла дело и возобновила следствие по делу об ее безвестном исчезновении.

Ранее расследование было прекращено за истечением срока давности и отсутствия материальных следов преступления. Известно, что в настоящее время назначена генетическая экспертиза.

В последний раз Эмануэлу Орладни в живых видела ее одноклассница Раффаэла Монци сразу после окончания занятий в консерватории вечером 22 июня 1983 года в границах папского государства, куда после исчезновения девушки не была допущена полиция.

Тогда разразился громкий скандал, ее имя публично несколько раз упоминал папа Римский Иоанн Павел II. Спустя всего две недели, в ходе традиционной воскресной проповеди Ангелус, он выступил со следующим обращением: «Я хочу выразить живое участие и близость к семье Орландо, страдающей оттого, что их дочь Эмануэла, 15-ти лет, с 22 июня отсутствует дома, не теряя надежды на чувство человечности ответственных за этот случай». Наблюдатели отмечали, что подобное заявление папы Римского и его апелляция к неким «похитителям девушки» выглядело довольно странным, поскольку ежегодно в Италии 3 тысячи подростков и обычно это не становится поводом для заявлений Ватикана.

После собственного расследования известный итальянский журналист Пино Никотри нашел свидетельства того, что Эмануэла Орланди умерла случайно в ходе застолья в компании известного прелата, входившего в Государственный Секретариат Ватикана. По одной из версий, в вечер исчезновения девушки ее тело могло быть захоронено на территории папского государства, недоступной для итальянских следователей.

По мнению Никотри, следы Эмануэлы Орланди ведут в Ватикан и непосредственно связаны с желанием Кароля Войтылы (папа Римский Иоанн Павел II)в те годы увести от ответственности католических священнослужителей, виновных в педофилии и сексуальном насилии над несовершеннолетними. В частности, при Иоанне Павле II заведующим папскими покоями в Ватикане был поляк монсиньор Юлиус Петц, известный педофил, впоследствии удаленный из Ватикана и отправленный с повышением в должности архиепископом Познани, откуда был изгнан польским правительством вследствие судебных исков об изнасиловании десятков юных семинаристов.

Версии загадочного исчезновения Эмануэлы Орланди можно прочитать здесь >>>

Рим, служба информации РИА «Новый День»

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