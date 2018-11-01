Скелет в папской нунциатуре: экспертиза предварительно подтвердила скандальные предположения

Стали известны новые подробности относительно экспертизы скелета, который был обнаружен в папской нунциатуре Ватикана. Итальянские информационные агентства распространили коммюнике, из которого следует, что, согласно предварительному медицинскому освидетельствованию тазобедренной части скелета, останки принадлежат 15-летней Эмануэле Орланди, пропавшей почти 35 лет назад.

Если эти данные получат окончательное подтверждение, то Ватикан рискует оказаться в эпицентре громкого скандала. Ранее расследование этого скандального дела было прекращено за истечением срока давности и отсутствия материальных следов преступления.

В последний раз Эмануэлу Орладни в живых видела ее одноклассница Раффаэла Монци сразу после окончания занятий в консерватории вечером 22 июня 1983 года в границах папского государства, куда после исчезновения девушки не была допущена полиция.

Тогда разразился громкий скандал, ее имя публично несколько раз упоминал папа Римский Иоанн Павел II. Спустя всего две недели, в ходе традиционной воскресной проповеди Ангелус, он выступил со следующим обращением: «Я хочу выразить живое участие и близость к семье Орландо, страдающей оттого, что их дочь Эмануэла, 15-ти лет, с 22 июня отсутствует дома, не теряя надежды на чувство человечности ответственных за этот случай». Наблюдатели отмечали, что подобное заявление папы Римского и его апелляция к неким «похитителям девушки» выглядело довольно странным, поскольку ежегодно в Италии 3 тысячи подростков и обычно это не становится поводом для заявлений Ватикана.

После собственного расследования известный итальянский журналист Пино Никотри нашел свидетельства того, что Эмануэла Орланди умерла случайно в ходе застолья в компании известного прелата, входившего в Государственный Секретариат Ватикана. По одной из версий, в вечер исчезновения девушки ее тело могло быть захоронено на территории папского государства, недоступной для итальянских следователей.

По мнению Никотри, следы Эмануэлы Орланди ведут в Ватикан и непосредственно связаны с желанием Кароля Войтылы (папа Римский Иоанн Павел II) в те годы увести от ответственности католических священнослужителей, виновных в педофилии и сексуальном насилии над несовершеннолетними. В частности, при Иоанне Павле II заведующим папскими покоями в Ватикане был поляк монсиньор Юлиус Петц, известный педофил, впоследствии удаленный из Ватикана и отправленный с повышением в должности архиепископом Познани, откуда был изгнан польским правительством вследствие судебных исков об изнасиловании десятков юных семинаристов.

Рим, служба информации РИА «Новый День»

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