Россия, Индия и Иран предложат миру альтернативу Суэцкому каналу

Власти России, Индии и Ирана договорились о встрече, цель которой обсуждение проекта по строительству и запуску международного транспортного коридора «Север-Юг», который станет альтернативой Суэцкому каналу. Как сообщает иранский телеканал Press TV, встреча должна состояться уже в текущем месяце.

Протяженность нового транспортного коридора по предварительным расчетам составит 7,2 тысячи километров. Согласно оценкам авторов проекта, коридор «Север-Юг» станет куда более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу. Предполагается, что в новом проекте будет задействована как железная дорога, так и водный транспорт. Товары будут следовать из Индии в иранский Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, а оттуда – в Бендер-Энзели, расположенный на берегу Каспия. Затем товары будут отправляться морским транспортом в Астрахань, а оттуда по железной дороге – в Европу.

По оценкам аналитиков, данный транспортный коридор позволит не только сократить время доставки товаров, но и сократить издержки на перевозку на 30-40%. Так, например, при следовании по Суэцкому каналу товар из индийского Мумбаи будет находиться в пути до Москвы на 20 дней дольше, чем при перевозке по коридору «Север-Юг». Ежегодный объем грузоперевозок по новому пути прогнозируется в 20-30 млн тонн.

Ранее министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху заявил, что его страна хотела бы начать активное использование коридора как можно скорее. Пробные поставки по новому пути уже производились в 2014 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.10.18

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