Эксперты из США назвали следующую страну – жертву «Исламского государства»

С большой вероятностью следующей жертвой запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической организации «Исламское государство» станет Иордания. Такие выводы опубликованы в статье американского издания National Interest.

Из публикации следует, что, несмотря на репутацию одного из ключевых союзников США в войне с терроризмом на Ближнем Востоке и относительной стабильности внутри государства, активность радикалов растет уверенными темпами с 2015 года. Последним мощным всплеском стала атака в городе Аль-Сальт в августе 2018 года. Тогда жертвами исламистов стали четыре сотрудника сил безопасности Иордании, а ранения получили 16 гражданских лиц.

Издание пишет, что в последние годы примкнуть к террористам в Сирии и Иране стремились более 3 тыс. граждан Иордании, а сотням это удалось. Также отмечается, что в связи с тем, что на территории этих стран структуры ИГ (запрещена в РФ) были частично разрушены, получившие боевой опыт в кругах террористов иорданцы могут вернуться на родину и продолжить борьбу за свои идеалы там.

National Interest указывает и на другой фактор риска – находящиеся на территории Иордании сирийские беженцы (более 657 тыс. человек при населении самой страны в 9,5 млн). Живущие впроголодь и в нищете беженцы могут легко прельститься предлагаемыми сторонниками радикального ислама благами. Третьим фактором, который может благоприятствовать активности ИГ (запрещена в РФ) в стране, является ставка властей на репрессивную политику в отношении исламистов. Это не дает государству конкурировать с радикалами в идеологическом поле.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.11.18

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