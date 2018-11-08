СМИ: В таджикской тюрьме 13 человек погибли во время бунта заключенных

В одной из тюрем Таджикистана произошел бунт заключенных. В ходе столкновений несколько человек получили ранения, есть сведения о погибших.
Беспорядки произошли в исправительной колонии строгого режима в административном центре Согдийской области – городе Худжанде, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах. По словам собеседника издания, при подавлении бунта были ранены несколько человек, однако точное число пострадавших он называть не стал.
Отмечается, что один из заключенных, член запрещенной в России террористической организации ИГ захватил автомат охранника и открыл огонь по надзирателям, после чего осужденные захватили один из корпусов колонии. Бунт подавил прибывший на место происшествия спецназ УВД Согдийской области.
Источники Reuters в администрации города подтвердили факт столкновений в колонии. По информации агентства, полученной в службе безопасности региона, в ходе бунта погибли 13 человек.
В главном управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана сообщили, что в настоящее время ведется расследование произошедшего, в ходе которого будут установлены причины бунта.
Душанбе, Служба информации РИА «Новый День»
Душанбе. Другие новости 08.11.18
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