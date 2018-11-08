российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 ноября 2018, 12:51 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

СМИ: В таджикской тюрьме 13 человек погибли во время бунта заключенных

В одной из тюрем Таджикистана произошел бунт заключенных. В ходе столкновений несколько человек получили ранения, есть сведения о погибших.

Беспорядки произошли в исправительной колонии строгого режима в административном центре Согдийской области – городе Худжанде, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах. По словам собеседника издания, при подавлении бунта были ранены несколько человек, однако точное число пострадавших он называть не стал.

Отмечается, что один из заключенных, член запрещенной в России террористической организации ИГ захватил автомат охранника и открыл огонь по надзирателям, после чего осужденные захватили один из корпусов колонии. Бунт подавил прибывший на место происшествия спецназ УВД Согдийской области.

Источники Reuters в администрации города подтвердили факт столкновений в колонии. По информации агентства, полученной в службе безопасности региона, в ходе бунта погибли 13 человек.

В главном управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана сообщили, что в настоящее время ведется расследование произошедшего, в ходе которого будут установлены причины бунта.

Душанбе, Служба информации РИА «Новый День»

Душанбе. Другие новости 08.11.18

Ученый напомнил главе Франции о роли России в мировой истории. / Шрёдер призвал Европу отдать Крым России и не зацикливаться на Путине. / Россия готова закрыть экспорт древесины в Китай. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Таджикистан

В Таджикистане бабушка похоронила трехлетнего внука заживо

ИГ призналось в нападении на иностранных туристов в Таджикистане

Убийство иностранных туристов в Таджикистане может быть терактом

За границей не рассчитывали на высокую явку: россияне выстраиваются в очереди в зарубежных пунктах голосования

Лукашенко про ОДКБ: Россия самостоятельно модернизирует армию, а надо сообща

В МВД назвали срок ввода обязательной дактилоскопии для мигрантов

Правительство РФ урезало квоту для гастарбайтеров на 2018 год

Правительство РФ урезало квоту на гастарбайтеров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Таджикистан,

Новости партнеров