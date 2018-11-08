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Четверг, 8 ноября 2018, 15:30 мск

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Число жертв бунта в таджикской тюрьме выросло вдвое

В результате столкновений охраны и заключенных в колонии Таджикистана погибло 27 человек, в том числе два правоохранителя. Ранее сообщалось о 13 погибших.

Заключенные подняли бунт в колонии города Худжанда. По предварительным данным, погибли два офицера – сотрудник колонии и спецназовец. Шесть охранников были ранены и госпитализированы. Число погибших заключенных составило порядка 25 человек, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

Правоохранительные органы Согдийской области переведены на усиленный режим несения службы. Все выезды и въезды в Худжанд тщательно контролируются.

Беспорядки произошли в исправительной колонии строгого режима. Один из заключенных, член запрещенной в России террористической организации ИГ захватил автомат охранника и открыл огонь по надзирателям, после чего осужденные захватили один из корпусов колонии. Бунт подавил прибывший на место происшествия спецназ УВД Согдийской области.

Душанбе, Служба информации РИА «Новый День»

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