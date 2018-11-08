Число жертв бунта в таджикской тюрьме выросло вдвое

В результате столкновений охраны и заключенных в колонии Таджикистана погибло 27 человек, в том числе два правоохранителя. Ранее сообщалось о 13 погибших.

Заключенные подняли бунт в колонии города Худжанда. По предварительным данным, погибли два офицера – сотрудник колонии и спецназовец. Шесть охранников были ранены и госпитализированы. Число погибших заключенных составило порядка 25 человек, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

Правоохранительные органы Согдийской области переведены на усиленный режим несения службы. Все выезды и въезды в Худжанд тщательно контролируются.

Беспорядки произошли в исправительной колонии строгого режима. Один из заключенных, член запрещенной в России террористической организации ИГ захватил автомат охранника и открыл огонь по надзирателям, после чего осужденные захватили один из корпусов колонии. Бунт подавил прибывший на место происшествия спецназ УВД Согдийской области.

Душанбе, Служба информации РИА «Новый День»

Душанбе. Другие новости 08.11.18

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