В Австралии мужчина поджег автомобиль и напал с ножом на прохожих

В австралийском городе Мельбурне неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. Перед нападением он поджег автомобиль. Преступника обезвредили полицейские.

Инцидент произошел на улице Суонстон-стрит, сообщают местные СМИ. В Сети появились видеозаписи с места происшествия. На кадрах у витрины магазина стоит горящий внедорожник. В следующий момент появляется мужчина, который размахивает ножом и бросается на полицейских.

Правоохранители прибыли на место после сообщения о горящем автомобиле и столкнулись с нападавшим, который кинулся на них с ножом. Когда скрутить злоумышленника не удалось, один из полицейских выстрелил в него. Преступник упал.

По словам полиции, перед этим мужчина ранил несколько прохожих. По последним данным, три человека были госпитализированы. Нападавший от полученного ранения скончался в больнице.

Полицейские пока не берутся делать выводы о причинах нападения. Версия теракта также не исключается. Начато расследование.

Мельбурн, Служба информации РИА «Новый День»

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