Террористы взяли на себя ответственность за нападение в Австралии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за инцидент в Мельбурне, где мужчина с ножом напал на прохожих.

Как сообщает агентство Reuters, террористы назвали нападавшего своим бойцом. Также стало известно, что перед тем, как броситься на полицейских, он выкрикивал «Аллах Акбар».

Инцидент произошел сегодня на улице Суонстон-стрит. Мужчина на внедорожнике врезался в витрину магазина, вышел из автомобиля и поджег машину, в которой находились газовые баллоны. Затем злоумышленник набросился на людей, его обезопасили подоспевшие полицейские.

По последним данным, в результате нападения три человека получили ранения, один из них впоследствии скончался. Сам преступник получил пулю, от которой и умер в больнице.

Полицейские выяснили личность злоумышленника – это был мигрант из Сомали. Мужчина не раз попадал в поле зрения правоохранителей за употребление наркотиков, кражи и нарушение правил дорожного движения.

Мельбурн, Служба информации РИА «Новый День»

Мельбурн. Другие новости 09.11.18

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