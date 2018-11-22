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Четверг, 22 ноября 2018, 15:31 мск

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Пентагон разрешил стрелять на поражение на границе с Мексикой

Фото: army.mil

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американским военным делегировали право открывать огонь на поражение на южной границе Соединенных Штатов. «У меня есть такие полномочия», – ответил Мэттис, когда его спросили о праве американских военных открывать огонь на границе.

При этом он подчеркнул, что военные армии США только оказывают помощь сотрудникам таможенной службы и даже не имеют при себе оружия, передает ТАСС. В связи с этим он предложил «расслабиться» журналистам, которые задавали ему вопросы.

Вашингтон, Иван Гридин

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