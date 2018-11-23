В США в торговом центре в «черную пятницу» произошла перестрелка

В американском штате Алабама в торговом центре произошла перестрелка. По предварительным данным, один человек погиб, двое госпитализированы.
Инцидент произошел во время ежегодной распродажи, так называемой черной пятницы в торговом центре Riverchase Galleria в городе Гувер, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.
По данным правоохранителей, между двумя подростками завязалась ссора, которая переросла в перестрелку. В результате происшествия два человека получили ранения, один из стрелявших попытался скрыться, однако был застрелен сотрудниками полиции.
В настоящее время торговый центр закрыт для посетителей. Проводится расследование.
Гувер, Служба информации РИА «Новый День»
Гувер. Другие новости 23.11.18
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