В США в торговом центре в «черную пятницу» произошла перестрелка

В американском штате Алабама в торговом центре произошла перестрелка. По предварительным данным, один человек погиб, двое госпитализированы.

Инцидент произошел во время ежегодной распродажи, так называемой черной пятницы в торговом центре Riverchase Galleria в городе Гувер, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, между двумя подростками завязалась ссора, которая переросла в перестрелку. В результате происшествия два человека получили ранения, один из стрелявших попытался скрыться, однако был застрелен сотрудниками полиции.

В настоящее время торговый центр закрыт для посетителей. Проводится расследование.

Гувер, Служба информации РИА «Новый День»

Гувер. Другие новости 23.11.18

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