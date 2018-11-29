Студент рассказал о способе создать «идеальную» шпаргалку

Пользователь Reddit с ником rocotaco42 выложил фотографию своей необычной шпаргалки. Оригинальный подход к решению вопроса весьма понравился пользователям ресурса. На опубликованном снимке видн, что студент написал на листе бумаги текст двумя цветами шариковых ручек – синим и красным – один поверх другого. В результате прочитать написанное практически невозможно.

Чтобы разобрать записи, пользователь применил отрезки цветной пленки тех же цветов, что использованные им ручки. Чтобы прочитать текст, написанный синей ручкой, следует посмотреть на него сквозь пленку красного цвета и, соответственно, наоборот. Пользователи Reddit высоко оценили подход rocotaco42 и поделились своими идеями создания оригинальных шпаргалок.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.11.18

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