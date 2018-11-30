Россия закроет свободный проход иностранным военным кораблям по Севморпути

Начиная с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому только с уведомления. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей. Работа будет завершена к началу навигации 2019 года», – рассказал Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию.

Он отметил, что рост представительства органов государственной власти на международных переговорах по вопросам деятельности Военно-морского флота позволил увеличить количество заключенных договоров в этой области более чем в три раза. Как передает «Интерфакс», по его словам, за отчетный период знаковой стала совместная работа с Министерством иностранных дел, ФСБ и другими федеральными органами, что позволило обеспечить заключение пятистороннего соглашения о предотвращении инцидентов в Каспийском море.

«Это позволило в августе 2018 года главам прикаспийских государств подписать Конвенцию о статусе Каспийского моря и исключить присутствие в его акватории вооруженных сил внерегиональных государств», – добавил Мизинцев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.11.18

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