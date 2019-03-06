Россия озвучила жесткие требования для прохода Севморпути иностранными судами

Российское правительство сформулировало правила прохода иностранных военных кораблей через Северный морской путь (СМП). Одно из основных требований – брать на борт российских лоцманов, пишут «Известия».

Кроме того, военные корабли и суда других государств должны будут уведомить российскую сторону за 45 дней до прохода по СМП. При этом Москва оставляет за собой право отказать в проходе. Помимо этого иностранцы должны будут указать название корабля или судна и его основные параметры (водоизмещение, осадку, характеристики двигателя), а также воинское звание и фамилию капитана.

При возникновении аварийной ситуации или же ухудшении ледовой обстановки иностранцам будет необходимо уведомить ближайший порт или военно-морскую базу России. В случае необходимости на помощь иностранцам выйдут российские ледоколы.

Как писал «Новый День», о том, что проход иностранных кораблей по Севморпути будет возможен только с уведомления российских властей, в конце ноября прошлого года говорил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей. Работа будет завершена к началу навигации 2019 года», – рассказал Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.03.19

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